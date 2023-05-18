  • 31°C
香港時間 : 2023518日 (週四) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【追蹤女股神】納指回勇 Cathie Wood趁彈追Palantir（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 16:00 2023/05/18

分享：

分享：

本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指5月2日跌1.08%，Cathie Wood旗下ETF以增持為主，當中大多數為醫藥相關股份，不過加持力度最大是Coinbase（美：COIN），ARKK及ARKW合共買入13.3萬股Coinbase，佔該ETF持倉0.08%及0.09%，Coinbase同日高收2.4%。

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

------------------------------------

4月28日 大手加倉Cloudfare

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

最新專欄文章

【追蹤女股神】納指抽升 Cathie Wood大手加倉Roku（一文盡覽ARK最新買賣清單）
2023/04/28
【追蹤女股神】納指抽升 Cathie Wood大手加倉Roku（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood連續4日減持小鵬小牛 （一文盡覽ARK最新買賣清單）
2023/03/31
【追蹤女股神】Cathie Wood連續4日減持小鵬小牛 （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood大手加倉UiPath Shopify增持步伐放緩 （一文盡覽ARK最新買賣清單）
2023/02/20
【追蹤女股神】Cathie Wood大手加倉UiPath Shopify增持步伐放緩 （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
2023/02/01
【追蹤女股神】Cathie Wood趁反彈出貨為主 惟仍增持過百萬股Invitae （一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
2022/12/28
【追蹤女股神】Tesla聖誕節後又挫逾1成 Cathie Wood繼續加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
美股 ETF 成交 買入 Cathie Wood

上一篇文章

管濤解構中國開啟報復式消費4條鑰匙

下一篇文章

信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名家增減持】巴菲特 索羅斯 木頭姐首季持倉變動出爐（持續更新）
【名家增減持】巴菲特 索羅斯 木頭姐首季持倉變動出爐（持續更新）
曾淵滄：高息仍是最佳策略（一文看清）
曾淵滄：高息仍是最佳策略（一文看清）
信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）
信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）
中國私募大佬但斌：像巴菲特投資中特估（第二版）
中國私募大佬但斌：像巴菲特投資中特估（第二版）
張憶東：債務上限若解決 長債息或彈（第二版）
張憶東：債務上限若解決 長債息或彈（第二版）
中特估熱潮 洪灝料重估趨勢未完
中特估熱潮 洪灝料重估趨勢未完