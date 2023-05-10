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【追蹤女股神】ARK放慢手腳 Cathie Wood聚焦醫藥相關股（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 08:32 2023/05/10

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指5月2日跌1.08%，Cathie Wood旗下ETF以增持為主，當中大多數為醫藥相關股份，不過加持力度最大是Coinbase（美：COIN），ARKK及ARKW合共買入13.3萬股Coinbase，佔該ETF持倉0.08%及0.09%，Coinbase同日高收2.4%。

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

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4月28日 大手加倉Cloudfare

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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