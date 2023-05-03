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最後一次加息？ 中金：警惕鷹派言論

研究報告 13:12 2023/05/03

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香港時間周四凌晨，美國聯儲局就會公布五月議息結果。第一季美國GDP超預期放緩，加上美國第一共和銀行（First Republic Bank）破產使美國銀行業危機升温，市場憧憬聯儲局今晚將會加最後一次息並掉頭減息。不過中金就認為美聯儲或將傳遞兩個信號，一是加息接近尾聲，二是不要對降息有過多期待。

中金預計美聯儲或將如期加息25個基點，聯邦基金利率或將升至5厘至5.25厘，是2006年以來首次那麼高。盡管市場預期這次加息可能是本輪緊縮周期中的最後一次，中金不排除會有比市場預期更「鷹」的表述。

中金認為美聯儲可能會在議息結果釋放兩個信號：

一、加息即將接近尾聲。正如美聯儲在3月議息會議後所暗示的那樣，「一些額外的政策收緊可能是合適的」，說明餘下的加息次數可能只有1至2次。這一點已經被市場充分price in，根據CME的數據，在此次加息過後，美聯儲於6月再加息25個基點的概率為0%，按兵不動的概率為88.8%，說明多數投資者認為本周或是美聯儲最後一次加息。

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二、不要對降息有過多期待。過去幾周中，有數位官員表達了對市場降息預期的不認可，比如美聯儲理事克里斯多福·；沃勒（Christopher Waller）在4月中旬講話中表示，如果金融風險可控，銀行緊信用作用不明顯，那麼美聯儲就需要繼續加息，即便加息結束了，美聯儲也不會很快降息，貨幣政策需要保持緊縮。

自Waller講話至今，除了第一共和銀行出險以外，中金沒有看到銀行緊信用的更多證據，這意味著Waller的「警告」兌現的概率在上升。對此，中金繼續提示市場不要過度期待降息，如果本周美聯儲主席鮑威爾釋放類似Waller那樣的言論，投資者大概率也會將其視為鷹派信號。

美國通脹、經濟仍可承受加息

中金續指，最近的數據顯示美國通脹有黏性，居民消費和房地產有韌性，再加上銀行業風險總體可控，或使美聯儲有勇氣繼續保持緊縮：

一、 3月PCE物價指數由去年同期5.1%回落至4.2%，但核心PCE僅由去年同期4.7%小幅回落至4.6%。更重要的是，美聯儲青睞的工資指數&mdash；&mdash；就業成本指數（ECI）一季度環比年化增長1.2%，較去年四季度的1.1%有所上升，按年增速高達4.8%。這一指標居高不下，意味著來自工資的壓力仍將對服務通脹、乃至整體通脹起到支撑作用。

二、美國第一季GDP按季年化增長從去年第四季的2.6%下降至1.1%，但從分項看，主要拖累來自庫存投資，而佔美國GDP比例約七成的消費支出表現強勁，按季年化增長反彈3.7%，為2021年二季度以來最高值。在強勁的勞動力市場支撐下，美國居民消費還有一些動能。

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三、上周公布的3月新屋銷售好於預期，連續數月出現反彈，再加上2月Case-Shiller房價指數環比反彈，顯示樓市有一定企穩跡象。隨著通脹放緩帶來的實際收入上升，美國居民對房屋的購買需求也受到支撐。這也說明美聯儲需要保持緊縮，否則一旦放鬆，房地產銷售投資很容易迅速反彈。

三、信貸緊縮尚不明顯，整體金融條件未見收緊。截至目前，我們尚未看到信貸緊縮的明顯證據，根據美聯儲的數據，過去數周美國銀行信貸仍然在小幅增長，而整體金融市場條件&mdash；&mdash；例如聖路易斯聯儲和芝加哥聯儲的金融條件指數&mdash；&mdash；也未見大幅收緊。

四、美國政策當局及時處置了個別銀行風險事件。上在美國聯邦存款保險公司（FDIC）等政府機構協調下，摩根大通宣布了對第一共和銀行大部分資產的收購計劃，這意味著第一共和銀行已進入市場化債務重組階段。對於這樣的處理方式，市場是認可的，因為這有助於第一時間防止風險蔓延，進而防止演變成金融系統性風險。整體來看，目前美國的大銀行依舊穩健，出險的大都是中小銀行，另外銀行擠兌主要集中在儲戶零售端，暫未出現類似2008年那樣的金融機構批發融資擠兌。

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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