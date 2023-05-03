摩通料議息4走向 標普單日可跌2.5%

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最後一次加息？ 中金：警惕鷹派言論
自去年3月起，美聯儲連續第10次加息，而每次的政策聲明中加上前瞻性指引，包括承諾在下一次會議上加息的成份。目前的關鍵是，未來政策路徑走向的真實態度，美聯儲議息會議會否明確地表露暫停加息的信號。
美聯儲議息會議將於香港時間5月4日舉行，市場料這可能將是本輪聯儲局最後一次加息，進入緊縮周期。
據芝商所數據顯示，美聯儲在加息0.25厘，聯邦儲備基金利率上調至5%至5.25%的概率高達86.7%（見圖一）。此外，從3月的點陣圖所見，當時預計美聯儲於今年年底利率將來到5.1%，這表明大多數聯儲局官員在3月預計未來只會再加息一次，18名官員中有10人支持這一觀點（見圖二），由此可見本輪加息0.25厘毫無懸念。
不過，單從歷史數據上看，如5月份美聯儲議息會議證實是本輪緊縮周期的最後一次行動，有利於美國股市。根據Strategas Securities數據顯示，在之前的8個貨幣緊縮周期中，標普500指數在最後一次加息後，一年內平均上漲了13%。
專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁】
然而，不少大行經濟分析師對後續美國加息周期結束，各有不同解讀。
摩根大通
此前，摩根大通研究團隊就本輪美聯儲會議，列出4種可能性，當中包括：
（1）美聯儲加息，暗示未來暫停緊縮的可能性最大（概率為55%），屆時標普500指數有望上漲0.5%至1%；
（2）美聯儲將利率上調25個基點，繼續展開加息步伐（概率為45%），屆時標普500指數將下跌0.75%至1.25%。
（3）美聯儲不會加息，暫停緊縮的可能性（概率為5%），屆時標普500指數有望上漲1.5%。
（4）美聯儲減息（概率低於1%），屆時標普500指數有望上漲2.5%。
高盛
不過，高盛首席美股策略師David Kostin指出，本輪加息周期的結束可能與歷史模式不同……更多內容，用戶請登入。
報告來源：綜合內地媒體報道
編輯：鍾采餘
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes
欄名 : 券商有路捉