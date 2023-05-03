普徠仕3層面看 今年難減息（第二版）

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離岸人幣利率 今年走勢展望（第三版）
本文第一版提及，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci雖然與市場主流看法一樣，預計美國聯儲局將於香港時間5月4日上午2時宣布加息0.25厘，並且加息周期接近尾聲，但是基於美國的通脹、就業等數據來看（詳見本文第一版），料今年展開減息的機會不大。
至於金融市場方面的影響，Blerina認為：
總括而言，Blerina相信......
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【第一版刊於5月3日 14：36】
美國聯儲局將於香港時間5月4日上午2時公布議息結果，而普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，聯儲局加息周期接近尾聲，但風險較市場預期更大。
Blerina在議息前的觀點如下：
此外，Blerina補充，3月以來的新數據亦反映......
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更多關於Blerina對於聯儲局3月下旬議息會議後的分析，詳見：【下一頁】
（詳細分析更新中）
報告來源：普徠仕
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撰文 : Blerina Uruci 普徠仕首席美國經濟學家
欄名 : 名家看法