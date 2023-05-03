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普徠仕3層面看 美今年難減息（第二版）

研究報告 21:59 2023/05/03

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本文第一版提及，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci雖然與市場主流看法一樣，預計美國聯儲局將於香港時間5月4日上午2時宣布加息0.25厘，並且加息周期接近尾聲，但是基於美國的通脹、就業等數據來看（詳見本文第一版），料今年展開減息的機會不大。

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至於金融市場方面的影響，Blerina認為：

  • 聯儲局的方向是在當前的關鍵時刻，當局需要保持極高靈活性和依賴數據作判斷。
  • 聯邦公開市場委員會（FOMC）將考慮銀行業的壓力，但當局或將認為，迄今為止的市場措施和資本充足的銀行業，為其提供令通脹降至2%目標的必要空間。

總括而言，Blerina相信......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於5月3日 14：36】

美國聯儲局將於香港時間5月4日上午2時公布議息結果，而普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，聯儲局加息周期接近尾聲，但風險較市場預期更大。

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Blerina在議息前的觀點如下：

  • 預計聯儲局今次將加息0.25厘。這亦符合市場普遍預期，並且已經被市場完全反映。
  • 若這將是聯儲局最後一次加息，5月後將會減息，此看法過於於樂觀。因這不利於預測聯儲局政策方向。
  • 雖然通脹正在放緩，但仍然持續高企；即使勞動力市場數據已由高位回落，但仍保持強勁。美國的勞動力市場及通脹數據，將於聯儲局6月會議時公布，這令下月會議與別不同。
  • 在3月矽谷銀行倒閉後，7名聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預計，5月會議後仍有必要再加息1次。
  • 聯儲局正面臨數十年來最嚴峻的通脹挑戰，料當局不會輕易逆轉政策方向，宣布加息周期到達尾聲。

此外，Blerina補充，3月以來的新數據亦反映......

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更多關於Blerina對於聯儲局3月下旬議息會議後的分析，詳見：【下一頁 

    點擊圖片放大

（詳細分析更新中）

報告來源：普徠仕

延伸閱讀：另類角度看今年減息機會（第三版增滙豐季績跟進）

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...

撰文 : Blerina Uruci 普徠仕首席美國經濟學家

欄名 : 名家看法

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