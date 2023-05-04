踏入五窮月 券商：抓緊「中字頭」重估機遇

不知不覺間，港股已迎來「五窮月」，五月首個交易日「高開低走」，隨即跌穿20000點關口。在「五窮魔咒」影響下，投資者該如何配置呢？

建銀國際發表報告指，考慮到中國經濟穩步復甦，以及圍繞美國銀行和商業地產的潛在海外風險影響，預期恒指5月將在19000點至21500點之間波動。在股市反彈之際，配股、供股等企業融資行為也會給股市帶來壓力，建議投資者採取區間交易策略。

鑒於加息周期接近尾聲，轉向價值型和成長型股票的均衡配置，建銀國際建議投資者把握電訊、基建、工業製造和能源電力行業中股息收益率不俗的「中字頭」重估機遇。

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另外，對具有強勁營收增速和優越盈利品質的醫療保健、資訊和消費龍頭股逢低買入，密切關注中國金融股（特別是保險），並繼續持有黃金股。伴隨五一假期，該行還預計非必需性消費服務行業將迎來交易機會。

關注「中字頭」重估機遇

對於「中字頭」國企股方面，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利早前表示，雖然國企股已經升了一波，但相信這次中字頭的估值重估故事還能走得比較遠，認為這是結構性的投資機遇。

「這不僅是因為國企股估值長期低企或股息率高而已，他們的避險價值也有所體現，更重要的是，國企股未來基本面的改善。」

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