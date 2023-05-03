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趁內房股回調 券商教路吸優質內房

研究報告 20:15 2023/05/03

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內地經濟復甦有放緩的迹象，市場關注內地房地產市的短期環境。建銀國際指出，在復甦放緩的環境下，優質的民營內房企業，會有突出表現。

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據內房數據反映，4月內房銷售表現平平。經過2023年首三個月的改善後，4月份內地主要開發商4月份的合同銷售額按月跌18%，主要由於是相對淡季。與去年同期相比，主要開發商的合同銷售額持平，相對於3月的按年跌1%的表現，略有改善。

4月內房銷售表現平平

國有內房企業的合約銷售額以平均49%的增長率繼續領跑市場，而值得注意的是華潤置地 （01109） 和綠城 （03900） 的合約銷售額在4月份翻了一番。優質民營內房企業表現出較大改善，4月按年增長11%遠高於3月的2%按年增幅 。

對於政策方面，建銀國際指出，在政治局會議暗示，對房地產行業的政策立場將保持不變。政策舉措繼續強調房地產行業的風險。在此背景下，當局重申「房住不炒」。

優質民企內房料繼續復甦

在目背境下，對於內房股的前景，建銀國際認為，國企內房料會稍為喘息，而民營內房企業則會繼續復甦。現時內房板塊的短綫反彈始於3月下旬，並於4月中旬結束。越秀地產 （00123） 的配股進一步確認了國企估值的中期峰值。
從樂觀的一面看，民營內房企業4月份的銷售數據繼續改善，而國有企業只是在喘息，即同比仍為正增長。 ；

由於國有內房和民營內房股股價都出現10%至15%的調整，因此以更具防禦性的水平持有國有內房股再次變得有吸引力。但建銀國際認為，民營內房股的基本複甦趨勢仍在繼續，尚未完全反映在股價中，這可能意味著中期將出現更大的複甦，但風險也更高。

對於國有內房企業，該行看好華潤置地 （01109） ，因為其強勁的基本面和C-REIT推出的潛在催化劑，以及萬科 （02202） 的低估值和防禦性財務狀況。鑑於其銷售復甦和低配售風險，美的置業 （03990） 則是民營內房的選擇。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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