彼得林奇︰衰退殺到 選股要訣

美國一季度實際GDP環比升1.1%，遠低於市場預期的2%以及去年四季度的2.6%。

彼得林奇（Peter Lynch）最接近接受採訪，談及自己對美國經濟衰退以及近期銀行業危機的看法。

對美國這一輪的經濟衰退，彼得林奇表示，這可能是歷史上最可被預期的一次經濟衰退。二戰後，美國經歷了13次經濟衰退，以及13次經濟復甦。

對於銀行業危機，彼得林奇認為，不用過於擔心，銀行業比從前更加謹慎了。在2008年、2009年的時候，銀行做的是次級貸款和家庭改善性貸款，現在，銀行變得更加謹慎。

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一些銀行可能會破產，但是在2008年、2009年後，銀行業系統整體得到了改善。

這不像1980年、1981年的時候，那時候的通貨膨脹達到了兩位數，失業率也達到了兩位數，人們毫無希望。在1991年的時候，美國經歷了一場可怕的金融危機，當時人們幾乎認為每一家得克薩斯州的重要銀行都要破產。

我們已經度過了所有的這些危機。我的意思是，人們總是有一些擔心。我幹這行已經50多年了，如果哪一天這種擔心真的不存在了，我反而會憂慮。

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