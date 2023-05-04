深高速復甦 10厘息吸納 財金專欄 2023/05/04 分享： 分享： 港股昨日裂口下跌。恒指跌穿牛熊分界綫，但北水回歸，疊加美國議息結果，今日會是另一個局面。大市繼續震盪機會大，高息股始終有賣點，尤其深圳高速（00548）在公路板塊中被忽略，公司盈利今年恢復增長，加上預 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 2023/05/03 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 中字股實力談 - 重汽見曙光 產銷已轉好 2023/05/03 重汽見曙光 產銷已轉好 中字股實力談 - 股市5月窮什麼 （第三版） 2023/05/02 股市5月窮什麼 （第三版） 中字股實力談 - 併購＋整合 潤藥趁平買 2023/04/28 併購＋整合 潤藥趁平買 中字股實力談 - 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 2023/04/27 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 公路股 深圳高速（00548） 浙江滬杭甬（00576） 安徽皖通（00995） 新能源