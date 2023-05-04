深高速復甦 10厘息吸納

港股昨日裂口下跌。恒指跌穿牛熊分界綫，但北水回歸，疊加美國議息結果，今日會是另一個局面。大市繼續震盪機會大，高息股始終有賣點，尤其深圳高速（00548）在公路板塊中被忽略，公司盈利今年恢復增長，加上預

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