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深高速復甦 10厘息吸納

財金專欄 2023/05/04

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港股昨日裂口下跌。恒指跌穿牛熊分界綫，但北水回歸，疊加美國議息結果，今日會是另一個局面。大市繼續震盪機會大，高息股始終有賣點，尤其深圳高速（00548）在公路板塊中被忽略，公司盈利今年恢復增長，加上預

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 公路股 深圳高速（00548） 浙江滬杭甬（00576） 安徽皖通（00995） 新能源

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