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民政專員掌區會 恍如「地區特首」？

財金專欄 2023/05/04

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改革後的區議會，地區民政事務專員將成為區會主席，有人形容這是「小特首」；其實，做過3年沙田政務專員的前特首曾蔭權，曾形容專員根本是「地區的特首」，更爆料他當年的花名是「大軍閥」，即集各大小權力於一身。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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