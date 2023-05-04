民政專員掌區會 恍如「地區特首」？ 財金專欄 2023/05/04 分享： 分享： 改革後的區議會，地區民政事務專員將成為區會主席，有人形容這是「小特首」；其實，做過3年沙田政務專員的前特首曾蔭權，曾形容專員根本是「地區的特首」，更爆料他當年的花名是「大軍閥」，即集各大小權力於一身。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會大手術後 泛民參選路難行 2023/05/03 區會大手術後 泛民參選路難行 有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 2023/05/02 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 2023/04/28 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 2023/04/27 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 2023/04/26 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 區議會 區議會選舉 曾蔭權 政治