美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 財金專欄 2023/05/04 分享： 分享： 美股周二顯著下跌，道指收市跌361點。這次跌市可歸納為3大原因：第一共和銀行倒下，足證當地銀行危機未解決；聯儲局今晨勢必再次加息，但會否示意暫時到此為止仍屬疑問；美國債務違約的時間較預期早了最少1個月 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/03 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/03 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 2023/05/02 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/27 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 美國 拜登 經濟 美股 金融 加息 補貼 國債 耶倫 停擺