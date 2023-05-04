美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段

美股周二顯著下跌，道指收市跌361點。這次跌市可歸納為3大原因：第一共和銀行倒下，足證當地銀行危機未解決；聯儲局今晨勢必再次加息，但會否示意暫時到此為止仍屬疑問；美國債務違約的時間較預期早了最少1個月

...