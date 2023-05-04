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儲局暗示停加息  中金：息口仍將維持高位

研究報告 11:05 2023/05/04

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一如市場預期，美國聯儲局完成一連兩日的議息會議後，今晨宣布加息0.25厘，令聯邦基金利金升至5里至5.25厘。而聯儲局政策聲明，刪除關於暗示將進一步加息的措辭，市場預期加息周期接近尾聲。

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金指出，聯儲局在貨幣政策聲明中對經濟的表述有一定軟化，比如將「新增就業加速」修改為「新增就業保持韌性」，但仍保留了「失業率保持低位而通脹持續高企」的語句，說明其認為經濟還有韌性。對於3月以來的銀行業風波，貨幣政策聲明認為美國銀行業「健全而有韌性（sound and resilient）」。

其次，貨幣政策聲明暗示下次或暫停加息，中金認為政策利率有望觸及「終點綫」。中金指，這一變化給下次會議暫停加息打開了大門，正如鮑威爾在記者會上強調，此處措辭上的修改是具有重要意義的。本次加息後，美國聯邦基金利率區間已達到5厘至5.25厘，這也與上次3月FOMC會議公佈的點陣圖中聯儲官員對2023年底聯邦基金利率預測中值5.1%相一致。

儲局對就此結束加息仍缺乏信心

盡管儲局暗示可能暫停加息，但也沒有給出承諾，而是強調取決於數據。儲局主席鮑威爾在記者會上強調，貨幣政策仍處於持續評估階段，未來還需要觀察更多數據。中金認為這反映了兩個問題，一是美聯儲對於結束加息缺乏信心，如果聯儲認為不需要再加息了，那麼鮑威爾可以釋放更明確的信號，但他並沒有這麼做。中金猜測這是因為近期銀行業風波的影響還很不確定，所以聯儲想留有一定迴旋餘地。

二是美聯儲不想給市場留下太多「鴿派」的印象。畢竟在貨幣政策聲明中聯儲已經給出了暫停加息的暗示，如果再進一步釋放出結束加息的信號，那麼可能導致金融條件大幅寬鬆，通脹風險加劇。

總而言之，現時暫未從美聯儲身上看到貨幣寬鬆的跡象，現時基準情形仍是美國政策利率將在一段時間內保持高位。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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