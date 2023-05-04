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摩根資產許長泰：經濟放緩亦難改儲局政策方向

財金猛人追蹤 19:26 2023/05/04

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美國聯儲局一如市場預期加息四分之一厘，聯邦基金利率提高了0.25厘，目標區間為5至5.25厘，自2006年6月以來的最高水平。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美聯儲已準備暫停加息，惟加息周期結束對風險資產是好消息，但區域銀行業的持續關切。

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許長泰稱，本輪與年初的第一次會議相比，聲明已從「持續加息將是適當的」轉變為基於數據的方法「確定是否需要進一步實施政策緊縮」，暗示該委員會（FOMC）已準備暫停加息。

同時，考慮到美國第一季GDP數據的疲弱、就業機會的逐漸下降和整體通脹的放緩，許長泰認為這種改變是合理的。雖然這可能標誌着聯邦儲備委員會加息周期的結束，但目前仍不清楚降息周期是否即將到來。

在記者招待會上，鮑威爾主席反對今年晚些時候降息的可能性，因為該委員會預計除非美國經濟出現實質惡化，否則通脹率將以比市場預期更慢的速度下降。因此，許長泰表示，經濟的放緩甚至輕微的衰退，可能不足以說服聯邦儲備委員會很快改變政策方向。

雖然加息周期的結束對風險資產，包括股票，應是好消息，但區域銀行業的持續關切仍在困擾投資者。貸款標準的收緊和高利率的持續影響，應繼續對整個經濟產生壓力……

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

報告來源：摩根資產

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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