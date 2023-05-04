安本：下一次利率改動將會是減息

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，美國聯儲局已作出最後一次加息，預計聯儲局的下一次利率改動將會是減息。

政策利率現在與聯儲局，最近的經濟預測摘要（SEP）中，暗示的最終利率一致，聯儲局主席鮑威爾亦表示，這可能是的最後一次加息。

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Ray Sharma-Ong指出，由於實際利率高於中性利率，以及聯儲局關注息率對銀行體系的影響，加上信貸緊縮和量化緊縮，這令聯儲局需要看到更強勁的美國經濟數據，才能夠於6 月作出加息決定。

Ray Sharma-Ong認為，銀行業問題不會是系統性的，但信貸狀況收緊將嚴重影響經濟活動，因此預計美國經濟衰退將在今年下半年出現。

本輪聯儲局議息會議的前瞻性指引仍強烈表明以數據主導，他預計，聯儲局將在經濟衰退時作出減息決定。

美國國債方面，他指出，偏好……更多內容，用戶請登入。

報告來源：安本

編輯：鍾采餘

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