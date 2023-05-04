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DWS資產管理：聯儲局最新聲明或反映鷹派告終

財金猛人追蹤 12:15 2023/05/04

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聯儲局在本港時間凌晨公布議息會議結果，一如市場預期加息0.25厘。DWS資產管理美國經濟師Christian Scherrmann表示，當局的會後聲明並未提及未來將加息的字眼，但仍然表明央行必須應對即將公布的經濟數據的高度不確定性、過去加息對經濟的影響滯後，以及信貸條件收緊對經濟的影響活動。

在新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾再次重申美國銀行業穩健且有彈性；他補充說，自上次會議以來，美國銀行業面對的情況甚至有所改善。因此，央行仍然專注於其信心穩定任務。

    點擊圖片放大

當局認為，美國勞動力市場仍然非常緊張，但看到勞動力市場進入「更平衡」的一些跡象。通脹有所放緩，但仍持維持偏高水平。雖然信貸狀況已經收緊，但最近銀行業發生的事件可能加劇了這種情況。

總體而言，DWS資產管理認為美聯儲仍密切關注美國經濟情況，若將來公布的經濟數據反映美國經濟出現警號，當局將原因改變目前偏鷹的貨幣政策立場。

鑑於最近關於通脹和勞動力市場的混合數據，該行認為這種情況的風險略微傾向於利率上行，但須留意這情況可能會迅速改變，因為信貸的進一步收緊可能會影響目前的局面。

該行估計，需要到2024年初，通脹和勞動力市場才會更貼近聯儲局2%的目標，屆時當局才會有條件將貨幣政策調整至中性。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 機構看法

美股 經濟衰退 財政政策 貨幣政策 加息 美國聯儲局 通脹 議息

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