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DWS資產管理：聯儲局聲明或反映鷹派告終

財金猛人追蹤 19:24 2023/05/04

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聯儲局在本港時間凌晨公布議息會議結果，一如市場預期加息0.25厘。DWS資產管理美國經濟師Christian Scherrmann表示，當局的會後聲明並未提及未來將加息的字眼，但仍然表明央行必須應對即將公布的經濟數據的高度不確定性、過去加息對經濟的影響滯後，以及信貸條件收緊對經濟的影響活動。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上再次重申，美國銀行業穩健而富韌性，狀況甚至比上次會議之後更佳。因此，聯儲局仍然專注於穩定物價。同時，他提出聯儲局正密切關注數據，將持續於每次會議上評估進一步的利率路徑。他們認為勞動市場仍然非常緊張，但已出現趨向更平衡的迹象，而通脹有所緩和但仍然處於高位。雖然信貸條件已經在收緊，但最近銀行業的事件可能令情況雪上加霜。

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總體而言，DWS資產管理認為美聯儲仍密切關注美國經濟情況，若將來公布的經濟數據反映美國經濟出現警號，當局將原因改變目前偏鷹的貨幣政策立場。

鑑於最近關於通脹和勞動力市場的混合數據，該行認為這種情況的風險略微傾向於利率上行，但須留意這情況可能會迅速改變，因為信貸的進一步收緊可能會影響目前的局面。

該行估計，需要到2024年初，通脹和勞動力市場才會更貼近聯儲局2%的目標，屆時當局才會有條件將貨幣政策調整至中性。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 機構看法

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