五一旅遊數據出爐：超2019年同期

內地剛剛過去「五一」黃金周旅遊數據終於出爐，無論是出行人次還是旅遊收入均超2019年同期。

內地剛剛過去「五一」黃金周旅遊數據終於出爐，無論是出行人次還是旅遊收入均超2019年同期。

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5月3日晚，中國文旅部發布公告指，今年「五一」假期，文化和旅遊行業復甦勢頭強勁，全國假日市場平穩有序。經文旅部數據中心測算，「五一」期間，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，按年增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1,480.5億元（人民幣，下同），按年增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.6%。

出行量創新高

攜程旗下FlightAi市場洞察平台數據顯示，今年「五一」期間，國內航班架次超過8萬，日均水平較2019年同期增長15%左右。盡管國內航班運力已完全恢復至常態，需求的攀升則更為迅猛，今年「五一」假期機票搜索熱度較2019年同期增長162%，北上廣深杭、成渝之間航線最為熱門，假期國內單程含稅機票均價為1,211元，較2019年同期增長39%。

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