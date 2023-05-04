一文盡閱券商對美聯儲加息看法

美聯儲再次宣布加息0.25厘，將利率上調至5.00%至5.25%，符合市場預期。值得留意是，聯儲局聲明字眼，已從「持續加息將是適當的」，轉為「確定是否需要進一步實施政策緊縮」，市場預期美聯儲已準備暫停加息，而不少大行、券商及其分析師發表觀點，本文將以一文歸納各行看法：

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摩根資產

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美聯儲已準備暫停加息，惟加息周期結束對風險資產是好消息，但美國區域銀行業面臨的風險關切。此外，經濟的放緩甚至輕微的衰退，可能不足以說服聯邦儲備委員會很快改變政策方向……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

DWS資產管理

DWS資產管理美國經濟師Christian Scherrmann認為，美聯儲仍密切關注美國經濟情況，若將來公布的經濟數據反映美國經濟出現警號，當局將原因改變目前偏鷹的貨幣政策立場……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

中金

貨幣政策聲明暗示下次或暫停加息，中金認為政策利率有望觸及「終點綫」。中金指，這一變化給下次會議暫停加息打開了大門……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

安本

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，銀行業問題不會是系統性的，但信貸狀況收緊將嚴重影響經濟活動，因此預計美國經濟衰退將在今年下半年出現……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

編輯：鍾采餘

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