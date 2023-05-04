一文盡閱券商對美聯儲加息看法（持續更新）

美國聯儲局再次宣布加息0.25厘，將利率上調至5至5.25厘，符合市場預期。值得留意是，聯儲局聲明字眼，已從「持續加息將是適當的」，轉為「確定是否需要進一步實施政策緊縮」，市場預期美聯儲已準備暫停加息，而不少券商、策略師及基金經理等發表觀點，本文將以一文歸納各行看法：

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嘉信理財

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑認為，美國利率處於或接近高峰，由於通脹率仍遠高於聯儲局想達到的目標，聯儲局今日再次加息，這很可能是加息周期的最後一次加息。

林長傑指出，鑒於金融體系面臨的風險增加，聯儲局將對進一步收緊政策猶豫不決。投資者應該意識到，這可能意味着美國股市會出現額外波動。

信貸條件收緊趨勢明顯

他續指，在最近的銀行倒閉事件，以及資金從銀行存款轉移到貨幣市場基金後，信貸條件收緊的趨勢可能會變得更加明顯。

另外，目前的美國信貸緊縮或經濟衰退的風險已增加，尤其在3月銀行業出現壓力之後。由於銀行傾向於在短期市場借貸並以更長時間放貸，聯儲局的緊縮政策增加了消費者和企業的借貸成本，因為銀行會轉嫁更高的成本或縮減貸款。

尚渤投資管理

尚渤投資管理投資組合經理 Christian Hoffmann指出，美國聯儲局會議前夕，市場普遍預期這會是本周的最後一次加息，可能性為 90%。不出所料，美聯儲將繼續依賴數據定下政策去向。

他續指，目前這情況不怎麽令人鼓舞，因為當局並未直接，或間接發出暫停加息的信號。美聯儲並無作出任何承諾，以便當局日後可以最大限度作出選擇，發揮政策作用應對混亂的經濟形勢。

對於聯儲局主席鮑威爾講話，Christian Hoffmann不認為鮑威爾對通脹率達到3%的問題作出明確回應。但鮑威爾暗示了一個令人不安的事實，即在某個時候，美聯儲為了平衡就業和經濟穩定目標，可能不得不平衡高於預期的通脹。

景順

聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）堅稱「暫時沒有作出暫停加息的決定」，但景順環球首席市場策略師Kristina Hooper基於3條綫索，相信聯儲局事實上就是「有條件暫停加息」，詳情請按：【下一頁】

摩根資產

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，美聯儲已準備暫停加息，惟加息周期結束對風險資產是好消息，但美國區域銀行業面臨的風險關切。此外，經濟的放緩甚至輕微的衰退，可能不足以說服聯邦儲備委員會很快改變政策方向……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

DWS資產管理

DWS資產管理美國經濟師Christian Scherrmann認為，美聯儲仍密切關注美國經濟情況，若將來公布的經濟數據反映美國經濟出現警號，當局將原因改變目前偏鷹的貨幣政策立場……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

中金

貨幣政策聲明暗示下次或暫停加息，中金認為政策利率有望觸及「終點綫」。中金指，這一變化給下次會議暫停加息打開了大門……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

安本

安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong表示，銀行業問題不會是系統性的，但信貸狀況收緊將嚴重影響經濟活動，因此預計美國經濟衰退將在今年下半年出現……想了解更多，詳情請按：【下一頁】

編輯：鍾采餘

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