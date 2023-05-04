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中銀王兆宗：美加息周期處末段 銀貸條件收緊

財金猛人追蹤 16:02 2023/05/04

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美國再度加息0.25厘，聯儲局主席鮑威爾表示，通過累計500點子的加息幅度、縮表及信貸收緊將共同發揮作用，達到壓抑通脹的效果。美國聯儲局會議聲明刪去「額外小幅加息是適當做法」的措詞，暗示加息行動接近尾聲。

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中銀香港投資管理總經理王兆宗認為，現時已進入加息周期末段，美聯儲需要更多時間觀察目前利率水平對經濟及物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，因此現時談論減息可謂言之尚早。

議息後，對貨幣政策較為敏感的美國2年債息下跌13點子至3.8厘，10年期債息下跌5點子至3.33厘。

就近期美國個別地區銀行事件……

更多內容，用戶請登入。

報告來源：中銀香港

編輯：鍾采餘

專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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