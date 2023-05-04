國泰君安：「真加息」剛剛開始

美國聯儲局5月如期加息25個基點，市場也預期美國本輪加息隨著銀行業危機的蔓延而完結。不過國泰君安就指出，雖然美國加息已進入終局，但面臨著存款流失的壓力，商業銀行需要提高利率以吸收儲戶的存款，這意味著加息的效果逐步顯現，「真加息」才剛剛開始。

國泰君安指出，聯儲局完結加息意味貨幣政策的確定性隨之上升，是一個好消息，短期股票市場的不確定性在下降，投資者對市場的信心在增強。這反映在VIX指數（又叫恐慌指數），在近期這一輪衰退預期，尤其是矽谷銀行爆雷和瑞信事件後，標普500持續上行，VIX指數持續大幅下行態勢，近期在16至17之間徘徊，相比2022年12月那一輪衰退預期，市場的不確定性大幅下行，同時投資者信心也得到恢復，並有效提振了市場表現。

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但與此同時，「加息」的效應卻開始在更大範圍顯現並蔓延。美版「餘額寶」──蘋果（美：AAPL）的Apple Card高收益儲蓄賬戶就是一個典型案例，銀行存款開始流失並轉向貨幣市場基金，在很大程度上也意味著整體資金成本開始上升。

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