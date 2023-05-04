加息尾聲 景順K.Hooper：3關窒礙環球風險胃納（第二版）

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彼得林奇︰衰退殺到 選股要訣（第二版）
本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從3條綫索推斷，聯儲局事實上就是「有條件暫停加息」（詳見本文第一版）。至於市場反應及展望，Kristina看法如下：
Kristina及她的團隊預計，短期之內市場震盪將加劇，因為日後對數據的監測將更為嚴格，以判斷其是否會觸發額外的加息。不過，Kristina仍認為......
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延伸閱讀：踏入五窮月 券商：抓緊「中字頭」重估機遇
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【第一版刊於5月4日 15：33】
【第一版題為：景順Kristina Hooper：3綫索透視儲局「有條件暫停加息」】
美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘（點擊圖片放大），聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）堅稱「暫時沒有作出暫停加息的決定」，但景順環球首席市場策略師Kristina Hooper基於3條綫索，相信聯儲局事實上就是「有條件暫停加息」。
Kristina的理由如下：
此外，聯儲局並未改變其量化緊縮政策，Kristina提醒投資者現時要注意以下3點......
（詳細分析更新中）
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Kristina對於早前美國矽谷銀行引發中小型風暴的分析，詳見：【下一頁】
延伸閱讀：一文盡閱券商對美聯儲加息看法
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計劃詳情
撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 景順觀點