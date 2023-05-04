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迎加息尾聲 景順K.Hooper：3關窒礙環球風險胃納（第二版）

財金猛人追蹤 16:43 2023/05/04

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本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper從3條綫索推斷，聯儲局事實上就是「有條件暫停加息」（詳見本文第一版）。至於市場反應及展望，Kristina看法如下：

  • 股市下跌，價值股跌幅超過成長股。
  • 黃金上漲，VIX指數亦有所上升。
  • 美國國庫券孳息率下降。
  • KBW地區性銀行指數（KBW Regional Banking Index）今日再度下行。

Kristina及她的團隊預計，短期之內市場震盪將加劇，因為日後對數據的監測將更為嚴格，以判斷其是否會觸發額外的加息。不過，Kristina仍認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於5月4日 15：33】

【第一版題為：景順Kristina Hooper：3綫索透視儲局「有條件暫停加息」】

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘（點擊圖片放大），聯儲局主席鮑威爾（Jay Powell）堅稱「暫時沒有作出暫停加息的決定」，但景順環球首席市場策略師Kristina Hooper基於3條綫索，相信聯儲局事實上就是「有條件暫停加息」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Kristina的理由如下：

  • 聯儲局於聲明中刪除「委員會預期部分額外政策收緊可能是合適的」，並以「政策的收緊幅度將取決於經濟數據」取代。這為日後加息確立了十分不同的標準。
  • 聯儲局措辭與2006年暫停加息時的措辭相若。
  • 聯儲局措辭及鮑威爾的言論與加拿大央行於1月份宣佈「有條件暫停加息」時的數據依賴論相若。

此外，聯儲局並未改變其量化緊縮政策，Kristina提醒投資者現時要注意以下3點......

    點擊圖片放大
    +2

（詳細分析更新中）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

Kristina對於早前美國矽谷銀行引發中小型風暴的分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：一文盡閱券商對美聯儲加息看法

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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