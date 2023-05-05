另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞

有新聞評級組織報告揭露，全球最少有49個新聞網站的內容，聲稱由人工智能（AI）語言模型。該批網站透過生成誘餌式文章獲得收入，當中更有稱美國總統拜登（Joe Biden）已死的內容。情況不禁令人思考假新聞情況未來將會加劇，日後又應如何應對。

...