另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 國際 18:44 2023/05/05 分享： 分享： 有新聞評級組織報告揭露，全球最少有49個新聞網站的內容，聲稱由人工智能（AI）語言模型。該批網站透過生成誘餌式文章獲得收入，當中更有稱美國總統拜登（Joe Biden）已死的內容。情況不禁令人思考假新聞情況未來將會加劇，日後又應如何應對。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂 2023/05/04 Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂 英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年 2023/05/04 英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年 碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 2023/05/04 碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半 2023/05/04 2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半 美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權 2023/05/03 美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權 你可能感興趣 Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂 14:00 2023/05/04 Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂 英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年 11:33 2023/05/04 英男競賽節目奪逾97萬大獎 忍口隱瞞家人近1年 碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 09:05 2023/05/04 碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 最新專欄文章 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 2023/04/29 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 2023/04/28 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 2023/04/22 美兩黨分歧加深 道德原則成分野 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 2023/04/15 美檢察官內訌 特朗普去年未被控 假新聞 網絡熱話 人工智能 特朗普 美國