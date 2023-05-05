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5月港股市場策略 券商建議3大板塊（附10大金股）

研究報告 08:00 2023/05/05

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港股5月開局仍維持盤整格局，投資者可以如何部署？浙商國際對5月港股走勢仍保持謹慎樂觀，又建議關注3大板塊和推薦10大金股。

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國內經濟數據顯示出國內經濟仍未全面復甦，仍處於弱復甦階段。相比上個月的經濟數據，可以看到部分較為弱勢的數據出現邊際改善。而4月PMI明顯走弱，浙商國際認為與3月的擠壓需求釋放有關，前期1月份疫情疊加春節因素導致需求擠壓至3月釋放，到4月需求開始有所減弱，後續仍需關注需求端的復甦。

月末的政治局會議就很好的闡述當前經濟和後續政策的基調。會議中提到：1）「經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局」明確表示當前經濟復甦的勢頭；2）「當前我國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰」同樣明確表示經濟復甦動力仍不強，與浙商國際「弱復甦」的定調基本一致。

同時，浙商國際認為，應重點關注本月地產數據出現的不及預期。首季國內地產數據回暖明顯，但並不排除是受益於去年疫情期間擠壓的需求集中釋放，因為4月以來的地產高頻銷售數據已有逆市走弱跡象，且地區分化明顯，新開工也不及預期。浙商國際將重點關注後續地產是否會進一步走弱。

對於短期港股市場走勢，浙商國際認為海外流動性影響是更為重要的關注點。

從本月美國公布的經濟數據中可以看出，當前美國經濟仍然保持著一定的韌性，通脹黏性仍在，但總量GDP數據逐步放緩且明顯不及預期。結合當下持續的高息環境、銀行危機影響未盡、通脹仍然高企，正如浙商國際先前一直強調的，美國經濟整體下行趨勢幾乎是確定性事件，未來「加息周期&rarr；降息周期」的演繹也基本是時間問題。

回到香港市場，就是美國經濟短期韌性仍在，市場對於加息預期的短期博弈仍在進行，10年期美債收益率和人民幣匯率仍有反覆，對於港股的流動性壓力短期並未明顯好轉。因此浙商國際繼續強調中長期需要穩定自身預期，並看好中長期港股海外流動性的趨勢改善。

總的來看，港股市場基本面仍在持續弱復甦之中，全面復甦仍待需求端的進一步釋放；資金面預計短期仍將受美國經濟數據擾動，但中長期向好趨勢明顯。對於5月港股的走勢，浙商國際仍保持謹慎樂觀。

在配置上，浙商國際建議3大板塊：

1. 受益於宏觀基本面支持的黃金板塊

2. 受益於經濟復甦社零回升的高景氣消費板塊

3. 受益於「中特估」和行業景氣回暖的低估值金融保險板塊

該券商又推薦10大金股：

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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