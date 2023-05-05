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促銷增收入 蒙牛衝40元

財金專欄 2023/05/05

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港股昨日在北水回歸和美國加息有決定下走高，恒指重上牛熊分界綫。但好消息浮現，港股能否保持升勢，有待觀望。惟見蒙牛乳業（02319）股價昨日放量升破下降軌，有望再挑戰40元大關，因為今年業績復甦。

蒙牛

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 蒙牛乳業（02319） 光明乳業（滬：600597） 人民幣 板塊 伊利股份（滬：600887）

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