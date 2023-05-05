促銷增收入 蒙牛衝40元 財金專欄 2023/05/05 分享： 分享： 港股昨日在北水回歸和美國加息有決定下走高，恒指重上牛熊分界綫。但好消息浮現，港股能否保持升勢，有待觀望。惟見蒙牛乳業（02319）股價昨日放量升破下降軌，有望再挑戰40元大關，因為今年業績復甦。 蒙牛 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友手執利刃 反攻牛熊明日衝二萬（第四版） 2023/05/04 好友手執利刃 反攻牛熊明日衝二萬（第四版） 中字股實力談 - 深高速復甦 10厘息吸納 2023/05/04 深高速復甦 10厘息吸納 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 2023/05/03 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 中字股實力談 - 重汽見曙光 產銷已轉好 2023/05/03 重汽見曙光 產銷已轉好 中字股實力談 - 股市5月窮什麼 （第三版） 2023/05/02 股市5月窮什麼 （第三版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 蒙牛乳業（02319） 光明乳業（滬：600597） 人民幣 板塊 伊利股份（滬：600887）