促銷增收入 蒙牛衝40元

港股昨日在北水回歸和美國加息有決定下走高，恒指重上牛熊分界綫。但好消息浮現，港股能否保持升勢，有待觀望。惟見蒙牛乳業（02319）股價昨日放量升破下降軌，有望再挑戰40元大關，因為今年業績復甦。

蒙牛

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