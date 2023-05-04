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美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下

國際 22:23 2023/05/04

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今日續談美國債務違約危機，究竟這齣幾乎每隔兩年就上演一次的政治鬧劇，今年會否玩出禍，猶如《狼來了》般成真？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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