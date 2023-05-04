美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 國際 22:23 2023/05/04 分享： 分享： 今日續談美國債務違約危機，究竟這齣幾乎每隔兩年就上演一次的政治鬧劇，今年會否玩出禍，猶如《狼來了》般成真？ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 取締燃油車 動搖歐洲車地位 2023/05/01 取締燃油車 動搖歐洲車地位 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 你可能感興趣 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 22:29 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 取締燃油車 動搖歐洲車地位 22:08 2023/05/01 取締燃油車 動搖歐洲車地位 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 22:17 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 最新專欄文章 國金札記 - 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 今日 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/03 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 2023/05/02 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/27 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 政治 經濟衰退 債券 拜登 美國民主黨 美國共和黨 國債 GDP 美國