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粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬

財金專欄 2023/05/05

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粉嶺高球場部分用地建屋的倡議，至今拖拉4年多，前天再到環境諮詢委員會闖關，未遭激烈反對，交環保署署長決定。熟悉情況消息指出，香港哥爾夫球會或提司法覆核，但港府今次決心極大，肯定會收地。

環諮會「大換血」

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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