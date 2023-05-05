粉嶺高球場收地建屋 政府決心去馬 財金專欄 2023/05/05 分享： 分享： 粉嶺高球場部分用地建屋的倡議，至今拖拉4年多，前天再到環境諮詢委員會闖關，未遭激烈反對，交環保署署長決定。熟悉情況消息指出，香港哥爾夫球會或提司法覆核，但港府今次決心極大，肯定會收地。 環諮會「大換血」 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 民政專員掌區會 恍如「地區特首」？ 2023/05/04 民政專員掌區會 恍如「地區特首」？ 有政戲 - 區會大手術後 泛民參選路難行 2023/05/03 區會大手術後 泛民參選路難行 有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 2023/05/02 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 2023/04/28 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 2023/04/27 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 政治 粉嶺高球場 土地供應 發展局 北部都會區 城規會 明日大嶼 司法覆核