又開始轉諗租住先 財金專欄 2023/05/05 分享： 分享： 4月份二手交投出奇淡靜，10大屋苑按月成交創自2022年7月以後近8個月新低，以為五一長假期可帶動睇樓氣氛，但情況有如復活節長假一樣，人流轉戰零售、外遊，睇樓量不止較平常的周六、日還要少，五一長假成交 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 房屋用來住 預多好過預少 2023/05/04 房屋用來住 預多好過預少 專家樓論 - 先租再後買 專吸內地客 2023/05/03 先租再後買 專吸內地客 專家樓論 - 由供過於求變成…… 2023/05/02 由供過於求變成…… 專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/28 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 專家樓論 - 鐵路盤出擊 挽救一手銷情 2023/04/28 鐵路盤出擊 挽救一手銷情 二手市場 物業出租 成交 樓價 放盤 荃灣 復活節 鴨脷洲 土地註冊處 麗城花園