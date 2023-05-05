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又開始轉諗租住先

財金專欄 2023/05/05

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4月份二手交投出奇淡靜，10大屋苑按月成交創自2022年7月以後近8個月新低，以為五一長假期可帶動睇樓氣氛，但情況有如復活節長假一樣，人流轉戰零售、外遊，睇樓量不止較平常的周六、日還要少，五一長假成交

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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