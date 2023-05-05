「去美元化」風吹 人幣國際化進階？

當內地經濟沉浸在「五一」小長假的消費反彈浪潮時，美國第一共和銀行宣布倒閉，由摩根大通接管，為美金融系統震盪再添新柴。這也令數月來熱度不斷上升的「去美元化」及人民幣國際化的話題，成為假期結束後經濟界的首

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