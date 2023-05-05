「去美元化」風吹 人幣國際化進階？ 財金專欄 2023/05/05 分享： 分享： 當內地經濟沉浸在「五一」小長假的消費反彈浪潮時，美國第一共和銀行宣布倒閉，由摩根大通接管，為美金融系統震盪再添新柴。這也令數月來熱度不斷上升的「去美元化」及人民幣國際化的話題，成為假期結束後經濟界的首 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 假日消費浪潮 增量提質新議 2023/05/04 假日消費浪潮 增量提質新議 國情知聞 - 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 2023/05/03 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 國情知聞 - 增速西快東慢 總量大省六強 2023/05/02 增速西快東慢 總量大省六強 國情知聞 - 中小銀減息 來因明晰去勢迷濛 2023/04/29 中小銀減息 來因明晰去勢迷濛 國情知聞 - 五一長假 新定「三防」 2023/04/28 五一長假 新定「三防」 中國 美國 美元 人民幣 外滙 貨幣政策 貿易 地緣政治 人民幣國際化 銀行