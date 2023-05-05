債務違約縱未至 衰退伏綫已埋下 財金專欄 2023/05/05 分享： 分享： 今日續談美國債務違約危機，究竟這齣幾乎每隔兩年就上演一次的政治鬧劇，今年會否玩出禍，猶如《狼來了》般成真？ 基於過去10年債務上限談判的經驗，市場普遍相信民主、共和兩黨終會就此達成共識，阻止美國出現債務 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 2023/05/04 美債務違約縱未至 衰退伏線已埋下 國金札記 - 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 2023/05/04 美國面臨債務違約 考驗拜登談判手段 國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/03 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 2023/05/02 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 經濟 美國 銀行 拜登 失業 減息 議息 失業率 鮑威爾 國債