最怕銀行風潮停不了！ 財金專欄 02:30 2023/05/05 分享： 分享： 美國聯儲局果如市場所料續加息0.25厘至5-5.25厘，但暗示盡可能會暫停再加，消息初時令早一晚美股稍為向好，其後鮑威爾大SIR記招解畫，卻使哪些認為加息必可暫停以至將會在今年稍為減息的人士失望，美股 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「五窮六絕」怕什麽？ 2023/05/03 「五窮六絕」怕什麽？ 投資坐標 - 地緣政治危機誰說了算？ 2023/04/28 地緣政治危機誰說了算？ 投資坐標 - WEBB哥入股鷹美又如何？ 2023/04/26 WEBB哥入股鷹美又如何？ 投資坐標 - 巴神今輪換馬等着瞧！ 2023/04/25 巴神今輪換馬等着瞧！ 投資坐標 - 吸客醒少少得唔得？ 2023/04/21 吸客醒少少得唔得？ 鴻興印刷（00450） 美股 港股 A股 宏觀分析 安徽皖通（00995） 珠江船務（00560） 東方表行（00398） 德永佳（00321） 美國聯儲局