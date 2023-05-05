最怕銀行風潮停不了！

美國聯儲局果如市場所料續加息0.25厘至5-5.25厘，但暗示盡可能會暫停再加，消息初時令早一晚美股稍為向好，其後鮑威爾大SIR記招解畫，卻使哪些認為加息必可暫停以至將會在今年稍為減息的人士失望，美股

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