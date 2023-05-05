李開復：AI 2.0已到 加速六大領域點燃商機

創新工場董事長兼首席執行官、創新工場人工智能工程院院長李開復，在出席北京創新工場舉辦的「AI 1.0 到 AI 2.0 的新機遇」趨勢分享會上指出，在深度學習的重大突破之後，AI已經來到從1.0邁向2.0的轉折點。

此外，AI 2.0將帶來平台式的變革，改寫用戶的入口和界面，誕生全新平台催生新一代AI 2.0應用的研發和商業化。AI 2.0將是提升21世紀整體社會生產力最為重要的賦能技術。

李開復是資訊科技及計算機科學研究者、企業家及作家等。他現任創新工場董事長及執行長職務。他曾於蘋果公司、矽谷圖形公司、微軟及Google等企業擔當重要職位。

本文將李開復博士的講話，以四個部份列出重點如下：

第一部份：AI從1.0邁向2.0

AI 1.0面臨單領域、低縱效、缺乏規模化能力等瓶頸。

AI 2.0通過使用超級海量數據訓練跨領域知識的基礎大模型，克服了AI 1.0的限制。

AI 2.0能夠實現平台化效應，探索商業化應用創新機會。

生成式AI是AI 2.0的第一個現象級應用，能夠實現無需標註的自監督學習。

AI 2.0具有預測、決策、探索等更高級別的認知智能。

第二部份：AI 2.0應用將進入井噴期

AI 2.0從「輔助人類」到「全程自動」將會出現三個階段。

第一階段是人機協同，生產力工具將會實現升級，人類仍與AI保持協作。

第二階段是局部自動，容錯度高的應用和行業將會實現AI自動化，例如廣告投放、電子商務、搜索引擎、遊戲製作等。

第三階段是全程自動，AI將變得完全自動化並可在任何地方使用，在不容出錯的領域出現突破，AI醫生、AI教師等應用成為可能。

AI 2.0將在六大領域加速點燃商業潛能，進入提升生產力的應用井噴期。

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