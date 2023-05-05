李開復：AI 2.0已到 加速六大領域點燃商機（第二版）

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彼得林奇︰衰退殺到 選股要訣（第二版）
創新工場董事長兼首席執行官、創新工場人工智能工程院院長李開復，在出席北京創新工場舉辦的「AI 1.0 到 AI 2.0 的新機遇」趨勢分享會上指出，在深度學習的重大突破之後，AI已經來到從1.0邁向2.0的轉折點。
此外，AI 2.0將帶來平台式的變革，改寫用戶的入口和界面，誕生全新平台催生新一代AI 2.0應用的研發和商業化。AI 2.0將是提升21世紀整體社會生產力最為重要的賦能技術。
李開復是資訊科技及計算機科學研究者、企業家及作家等。他現任創新工場董事長及執行長職務。他曾於蘋果公司、矽谷圖形公司、微軟及Google等企業擔當重要職位。
本文將李開復博士的講話，以四個部份列出重點如下：
第一部份：AI從1.0邁向2.0
第二部份：AI 2.0應用將進入井噴期
AI 2.0將在六大領域加速點燃商業潛能，進入提升生產力的應用井噴期。
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撰文 : 鄭耀宗 Money Times
欄名 : 名家看法