五一黃金消費啟示 中金：消費復甦第一步基本完成

「五一」黃金周過後，內地長假期結束。市場關注黃金周期內內地的消費表現。中金指出，「五一」假期居民消費繼續恢復，延續了服務和商品消費復甦斜率分化的格局。

該行預計，隨着政策繼續發力，內生動能將進一步改善；而疫後服務業帶動的經濟復甦，對就業拉動能力也更強。這都有助於居民收入和消費信心恢復，帶動消費進一步增長。

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據文旅部數據，今年五一假期內，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，實現國內旅遊收入1,480.56億元（人民幣，下同），按年分別增長70.8%和128.9%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.1%和100.7%。這是2020年以來，出行人次和旅遊收入首次雙雙超過2019年同期，尤其是出遊人次實現了較疫情前近二成的大幅增長。

出行數據顯示，假期高速公路小客車流量、鐵路旅客發送量分別比2019年同期增長24.9%和22.1%，假期首日（4月29日）鐵路單日旅客發送人數、旅客列車開行列數均創歷史新高。

跨境出遊快速復甦

據同程旅行、攜程等數據，五一假期出境游市場快速復甦，出境游訂單同比增長近7倍，國際酒店預訂量超2019年同期，國際機票預訂量恢復至2019年同期水平。

航班管家的數據顯示，地區航班、國際航班數量均創下2020年以來新高，截至5月2日的周度平均值已恢復到2019年日均值的38%。

根據文旅部公佈的假期出遊人次、旅遊收入來估算，今年五一假期人均旅遊支出金額大約恢復到2019年同期的84.5%，這是2022年以來單客消費恢復的最高水平，不過較疫情前水平仍有一定差距。

餐飲石油製品增長 高於其他分項

據商務部監測，2023年五一假期全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長18.9%，全國示範步行街客流量、營業額同比分別增長121.4%和87.6%。

從消費品類來看，餐飲、石油製品等出行相關消費增速較高。根據商務部數據，餐飲、石油製品、金銀珠寶、汽車、通信器材等零售額同比增速均超過20%，是拉動假期消費的主要分項。考慮到基數差異，中金以2022年4-5月增速的平均值作為基數計算今年五一假期商品消費的兩年復合增速，餐飲、石油製品的複合增速超過10%，顯着高於其他分項，出行類的消費需求在五一假期獲得較大釋放。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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