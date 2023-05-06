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守150天綫 中金撲19.2元

財金專欄 2023/05/06

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中金公司H股（03908）自去年12月重上150天綫（現近15元），近月回漲有勢重探高位19.2元，止蝕15元，16元低吸。

技術分析：H股中期扭轉弱勢

中金H股昨收報16.78元，升1.7%，全日總成交

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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