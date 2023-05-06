守150天綫 中金撲19.2元 財金專欄 2023/05/06 分享： 分享： 中金公司H股（03908）自去年12月重上150天綫（現近15元），近月回漲有勢重探高位19.2元，止蝕15元，16元低吸。 技術分析：H股中期扭轉弱勢 中金H股昨收報16.78元，升1.7%，全日總成交 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 突破大雙底 中行看4元 2023/05/05 突破大雙底 中行看4元 守穩200天綫 中建築追落後 2023/05/04 守穩200天綫 中建築追落後 突破上落區 寧滬啟升浪 2023/05/03 突破上落區 寧滬啟升浪 守穩250天綫 平保看65元 2023/04/29 守穩250天綫 平保看65元 中海外橫行 策略炒波幅 2023/04/28 中海外橫行 策略炒波幅 金融 港股 恒生指數 技術分析 每股盈利 農業銀行（01288） 中國平安（02318） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 中金公司（03908）