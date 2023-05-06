港股要大升 先要過三關 財金專欄 2023/05/06 分享： 分享： 港股踏入5月首次連升兩日，恒生指數重上20000點，國企指數亦收復牛熊分界綫，但大市中長期走勢仍然處於上落待變格局，若然港股能夠「過三關」，是可以突破過去一個多月的拉鋸局面。 恒指昨日升100點或0.5 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水出逃 港股破局要過三關（第四版） 2023/05/05 北水出逃 港股破局要過三關（第四版） 中字股實力談 - 促銷增收入 蒙牛衝40元 2023/05/05 促銷增收入 蒙牛衝40元 中字股實力談 - 好友手執利刃 反攻牛熊明日衝二萬（第四版） 2023/05/04 好友手執利刃 反攻牛熊明日衝二萬（第四版） 中字股實力談 - 深高速復甦 10厘息吸納 2023/05/04 深高速復甦 10厘息吸納 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 2023/05/03 【沽軍作戰】好友手無寸鐵了麼？（第三版） 習近平 中共中央政治局 中國證監會 易會滿 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣 美元