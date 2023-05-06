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港股要大升 先要過三關

財金專欄 2023/05/06

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港股踏入5月首次連升兩日，恒生指數重上20000點，國企指數亦收復牛熊分界綫，但大市中長期走勢仍然處於上落待變格局，若然港股能夠「過三關」，是可以突破過去一個多月的拉鋸局面。

恒指昨日升100點或0.5

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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