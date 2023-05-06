港股要大升 先要過三關

港股踏入5月首次連升兩日，恒生指數重上20000點，國企指數亦收復牛熊分界綫，但大市中長期走勢仍然處於上落待變格局，若然港股能夠「過三關」，是可以突破過去一個多月的拉鋸局面。

恒指昨日升100點或0.5

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