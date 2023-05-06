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新盤特定優惠減 為加價試水溫？

地產 14:00 2023/05/06

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大埔白石角University Hill第2B期開價，首批138伙

大埔白石角University Hill第2B期，價單在港加息翌日出爐，首批定價與第2A期相若，惟今期涉「科研專才/學術人才現金回贈」計劃的單位有所減少，加上發展商日前突上調第2A期部份單位售價，舉動或反映憧憬息口見頂，及市場具承接力下，發展商漸嘗試為加價推盤試水溫。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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