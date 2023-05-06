新盤特定優惠減 為加價試水溫？ 地產 14:00 2023/05/06 分享： 分享： ▲ 大埔白石角University Hill第2B期開價，首批138伙 大埔白石角University Hill第2B期，價單在港加息翌日出爐，首批定價與第2A期相若，惟今期涉「科研專才/學術人才現金回贈」計劃的單位有所減少，加上發展商日前突上調第2A期部份單位售價，舉動或反映憧憬息口見頂，及市場具承接力下，發展商漸嘗試為加價推盤試水溫。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 你可能感興趣 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 啟德新盤戰 兩地王對壘 16:36 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 最新專欄文章 專家樓論 - 又開始轉諗租住先 2023/05/05 又開始轉諗租住先 專家樓論 - 房屋用來住 預多好過預少 2023/05/04 房屋用來住 預多好過預少 專家樓論 - 先租再後買 專吸內地客 2023/05/03 先租再後買 專吸內地客 專家樓論 - 由供過於求變成…… 2023/05/02 由供過於求變成…… 專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/28 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 銷售安排 一手市場 UNIVERSITY HILL 樓價 白石角 新地 大埔 發展商