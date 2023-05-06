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立夏之後 雨疏風驟

財金專欄 2023/05/06

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5月6日是傳統節氣立夏之日。立夏日前夕，中國中央氣象台就發布了藍色暴雨警告，預告中國廣大地區將有大到暴雨，一些地方還將吹來強風，這一預報，吹響了中國今夏防災警號。

中央氣象台所發暴雨預警訊號，分為藍、黃

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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