立夏之後 雨疏風驟 財金專欄 2023/05/06 分享： 分享： 5月6日是傳統節氣立夏之日。立夏日前夕，中國中央氣象台就發布了藍色暴雨警告，預告中國廣大地區將有大到暴雨，一些地方還將吹來強風，這一預報，吹響了中國今夏防災警號。 中央氣象台所發暴雨預警訊號，分為藍、黃 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「去美元化」風吹 人幣國際化進階？ 2023/05/05 「去美元化」風吹 人幣國際化進階？ 國情知聞 - 假日消費浪潮 增量提質新議 2023/05/04 假日消費浪潮 增量提質新議 國情知聞 - 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 2023/05/03 二「東」人口稱雄 上海人口銳減 國情知聞 - 增速西快東慢 總量大省六強 2023/05/02 增速西快東慢 總量大省六強 國情知聞 - 中小銀減息 來因明晰去勢迷濛 2023/04/29 中小銀減息 來因明晰去勢迷濛 天氣 中國 香港 天文台 颱風 暴雨 極端天氣 旱災 吉林市 渤海