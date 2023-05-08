4月非農超預期 加息還會繼續嗎？

緊隨美國議息會議，美國4月非農就業數據亦出爐，結果超出市場預期，令市場原本樂觀的減息預期隨著降温。但強勁的就業數據是否會令聯儲局在6月繼續加息步伐呢？本文與各位讀者拆解一番。

首先看看4月就業數據，根據美國勞工部公布，4月非農就業新增25.3萬人，高於預期的18.5萬人；4月失業率為3.4%，低於預期與前值的3.6%與3.5%；勞動參與率為62.6%，與預期和前值持平。4月平均時薪按月升0.5%（前值0.3%），按年則升4.4%（前值為4.3%）。

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體現出供需缺口加速收窄，並非指向基本面韌性充裕

西部證券認為，具體看，失業率=失業人數/（就業人數+失業人數），4月就業人數和正在找工作人數都出現回暖，或意味著之前超額儲蓄帶來的支撐逐步減弱，居民找工作意願上行，疊加勞動力市場緊張現象仍存，帶動失業人數有所回落。另外，2月份非農新增就業人數下修至24.8萬人，3月份下修至16.5萬人，兩月新增就業人數合計較修正前低約15萬人，足以抵消本月非農總量的超預期增長。

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