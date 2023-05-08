富達繆子美：看好國企受惠「中特估」行情

富達國際亞太區股票研究主管繆子美接受《Money Times》專訪時表示，看好「中字頭」國企股的前景，料可受惠國家屬意構建的「中國特色估值體系」。

由於國企主要分布在電訊、金融等行業，關乎老百姓的衣食住行，收入穩定性和盈利能見度比較高，一般來說，在經濟下行階段或前景較不明朗時，這種特性較符合投資者的偏好。

在一眾中資國企股當中，繆子美最看好中資電訊股的前景。她表示，在中長期的角度來看，中資電訊股估值仍然在合理區間，因為估值中樞較以往有所提升，並認為主要有2個利好因素，包括︰

1）派息具提升空間； 2）可發展第二成長曲綫。

繆子美指出，其中一個推動國企股股價上升的催化劑為增加派息。

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「由於國家對國企、央企的考量指標有所改變，加入了ROE及提升現金流等指標，當國企在這些關鍵地方有所改善，如增加派息，將更符合投資者的偏好。」

此外，電訊公司前期在5G網絡方面投入了大量資金，而資金投入階段在2020年已基本結束，剩餘的資金可用來派息。

她指出，電訊公司也有投入資金參與數字化轉型業務，如雲計算及互聯網數據中心（IDC）業務都是高增長的業務，當投入在高增長行業的資金轉化為收入及盈利時，估值將仍有進一步的提升空間。

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