  • 24°C
香港時間 : 2023508日 (週一) 08:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

喜迎「中特估」 大摩薦基建股

研究報告 07:00 2023/05/08

分享：

分享：

五月港股以一眾「中特估」（中國特色估值體系）相關股跑出，當中一眾基建股已創逾三年新高。摩根士丹利看好板塊在「中特估」、「一帶一路」及穩經濟的三重驅動下，板塊中綫續具重估機會。

「中國特色估值體系」由中國證監會主席易會滿提出，意指適合中國國情的市場特徵、市場規則以及參與各方的體系。這旨在解決中國的上市國企因管理方法、運營模式與商務特徵上的獨特性，在目前歐美市場主導的估值體系中被低估的問題。

摩根士丹利指出，截至2022年，上市國企貢獻了A股市場總資產、總收入及淨利潤的60%至70%，但它們的總市值僅佔A股市值的約一半，表明其估值低於行業平均水平。要提升國企估值，一邊要建立「中特估」，一方面也要督促國企做好表現。2023年初，國資委就修改了國企的關鍵績效指標（KPI），提出「一增一穩四提升」，考核重點進一步向經營效率靠攏。

    點擊圖片放大
    +2

淨資產收益率（ROE）和經營現金流（OCF）首次在KPI中正式強調，摩根士丹利認為這有利國企基建股的基本面長期改善，因為企業將要篩選更優質的項目來接單，從而提高運營效率並觸發重估。

事實上，國企基建股的經營現金流對純利比例持續改善，反映了多年以來國企改革的成效。而展望今後三年，在深化國企改革及國策扶持的雙重助力下，摩根士丹利看好基建股的經營現金流得到改善。

推動股權激勵計劃，將公司表現與管理層及員工回報直接掛勾，是改善國企營運效率的另一方法。目前中國中鐵 （00390） 、中國交通建設 （01800） 分別有各自的股權激勵計劃，並定下多年的盈利增長目標，予投資者更清晰指引。股權激勵同時有利國企提高股息分派（因管理層有份落袋），摩根士丹利指出，現時基建股的派息比率大多在15%至30%之間（見表），認為這可能會隨著時間的推移而改善。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

相關文章

富達繆子美：看好國企受惠「中特估」行情
今日
富達繆子美：看好國企受惠「中特估」行情

你可能感興趣

富達繆子美：看好國企受惠「中特估」行情
今日 07:21
富達繆子美：看好國企受惠「中特估」行情

最新專欄文章

一文盡閱 券商對美聯儲加息看法（持續更新）
2023/05/06
一文盡閱 券商對美聯儲加息看法（持續更新）
5月港股策略 券商建議3大板塊（附10大金股）
2023/05/06
5月港股策略 券商建議3大板塊（附10大金股）
國泰君安：「真加息」剛剛開始
2023/05/06
國泰君安：「真加息」剛剛開始
五一黃金消費啟示 中金：消費復甦第一步基本完成
2023/05/06
五一黃金消費啟示 中金：消費復甦第一步基本完成
澳門迫爆VS賭股跌爆 滙豐拆局
2023/05/06
澳門迫爆VS賭股跌爆 滙豐拆局
宏觀分析 財政政策 大行報告 港股 派息比率 基建股 GDP 一帶一路 中國交通建設（01800） 中國中鐵（00390）

下一篇文章

中金：2原因助內地壽險股現投資周期拐點（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐環研：3因素撑港零售續復甦 薦3隻收息股（持續更新）
滙豐環研：3因素撑港零售續復甦 薦3隻收息股（持續更新）
國泰君安：「真加息」剛剛開始
國泰君安：「真加息」剛剛開始
儲局5月鐵定加息0.25厘 港股怎樣走（附5月港股推介）
儲局5月鐵定加息0.25厘 港股怎樣走（附5月港股推介）
澳門迫爆VS賭股跌爆 滙豐拆局
澳門迫爆VS賭股跌爆 滙豐拆局
瞄準出遊 消費復甦 Benz開設G級越野車體驗中心
瞄準出遊 消費復甦 Benz開設G級越野車體驗中心
離岸人幣利率 今年走勢展望（第三版）
離岸人幣利率 今年走勢展望（第三版）