喜迎「中特估」 大摩薦基建股

五月港股以一眾「中特估」（中國特色估值體系）相關股跑出，當中一眾基建股已創逾三年新高。摩根士丹利看好板塊在「中特估」、「一帶一路」及穩經濟的三重驅動下，板塊中綫續具重估機會。

「中國特色估值體系」由中國證監會主席易會滿提出，意指適合中國國情的市場特徵、市場規則以及參與各方的體系。這旨在解決中國的上市國企因管理方法、運營模式與商務特徵上的獨特性，在目前歐美市場主導的估值體系中被低估的問題。

摩根士丹利指出，截至2022年，上市國企貢獻了A股市場總資產、總收入及淨利潤的60%至70%，但它們的總市值僅佔A股市值的約一半，表明其估值低於行業平均水平。要提升國企估值，一邊要建立「中特估」，一方面也要督促國企做好表現。2023年初，國資委就修改了國企的關鍵績效指標（KPI），提出「一增一穩四提升」，考核重點進一步向經營效率靠攏。

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淨資產收益率（ROE）和經營現金流（OCF）首次在KPI中正式強調，摩根士丹利認為這有利國企基建股的基本面長期改善，因為企業將要篩選更優質的項目來接單，從而提高運營效率並觸發重估。

事實上，國企基建股的經營現金流對純利比例持續改善，反映了多年以來國企改革的成效。而展望今後三年，在深化國企改革及國策扶持的雙重助力下，摩根士丹利看好基建股的經營現金流得到改善。

推動股權激勵計劃，將公司表現與管理層及員工回報直接掛勾，是改善國企營運效率的另一方法。目前中國中鐵 （00390） 、中國交通建設 （01800） 分別有各自的股權激勵計劃，並定下多年的盈利增長目標，予投資者更清晰指引。股權激勵同時有利國企提高股息分派（因管理層有份落袋），摩根士丹利指出，現時基建股的派息比率大多在15%至30%之間（見表），認為這可能會隨著時間的推移而改善。

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