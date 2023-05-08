快餐服務升級 Domino’s Pizza與麥當勞 優勝劣敗

美國聯儲局（Fed）於香港時間5月4日公布再度加息0.25厘，市場普遍認為這是最後一次加息，亦有評論認為這是經濟衰退的先兆。

在經濟衰退迫在眉睫的氛圍下，股票分析員開始部署股票投資組合，其中Quick Serving Restaurant（下稱QSR）類型的股份將會再次走到鎂光燈下。

QSR代表快速服務餐廳，是一種以快餐為主，為顧客提供快速服務的餐廳。

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QSR這類型餐廳在全球廣受歡迎，並且有許多不同的形式，包括特許經營連鎖店和獨立餐廳，例如麥當勞、漢堡王、肯德基、賽百味（Subway）和達美樂披薩（Domino’s Pizza，美：DPZ）等最著名的快餐店。在過去的經濟危機中，不少QSR的銷量不跌反升，因禍得福成為大贏家，其中在美國上市的麥當勞（美：MCD）便是其中的佼佼者。

誠然，在2023年的今天，QSR的生態已悄然變化。隨着科技發展與消費者習慣的改變，現在下定論說那家QSR會跑出，仍是言之尚早。

舉例說，最早的快餐技術是Drive-Thru訂購系統，於1948年由In-N-Out Burger首次推出。Drive-thru允許顧客無需離開他們的座駕，訂購和接收食物，這是一個重要的便利因素。近年來，許多快餐連鎖店一直在大力投資技術，以改善其運營和客戶體驗。星巴克就是其一例子使用數據分析創造個性化體驗的快餐連鎖店。該公司有一個非常成功的移動應用程序，允許客戶下訂單、支付和賺取獎勵。該應用程序還收集有關客戶偏好、訂單歷史記錄和位置的數據等。

此外，該公司使用這些數據為客戶創造個性化體驗，如提供定制的促銷和交易。若客戶經常點某種飲料，該應用程序可能會為顧客提供飲料的折扣，以及使用這些數據來提高其運營效率。例如，該公司使用數據分析來預測需求，並優化人員配備和庫存水平，以助於確保熱門商品的供應穩定。

QSR的龍頭麥當勞，於過去便透過併購來引入科技以增加銷售。2019年，麥當勞收購了以色列的動態定價和個性化行銷公司Dynamic Yield。這家公司的技術可以根據顧客的訂單、時間及天氣等因素來推薦產品，從而提高銷售額。同年，還收購了人工智能技術公司Apprente，該公司開發了一種語音訂購系統，使顧客可以通過語音下單，提高了服務效率和顧客體驗。

論以科技增加銷售的發展，不能不提Domino’s Pizza。這家成立於1960年的全球知名薄餅連鎖店，總部位於美國密西根州，在全球80多個國家擁有超過17,000家店鋪，每年的營業額超過100億美元。他們的成功不僅是因提供大眾化口味的薄餅，更是因為他們在業務模式、技術創新和市場營銷方面的成功，縱然經歷過高低起宕，公司已成功找到定位。

在2015年，這公司的Tech員工人數已佔總部的員工人數3分之1，可以說，Domino's Pizza是一家科技公司多於食品公司。在2019年，在外賣平台仍未成氣候之時，已有超過一半的訂單透過電子途徑下單的。

Domino's Pizza訂單系統領先同業

該公司的業務模式是以快速送貨為核心，以確保食品以最快的速度送到顧客手中。由於他們的訂單系統領先於其他競爭對手，這使得Domino's Pizza得到了顧客的高度信任和忠誠度。顧客可以通過多種方式下單，包括在網站、通過手機應用程序和通過簡訊訂購，這不僅為顧客提供了便利，也提高了公司的訂單量。

此外，他們還在配送方面進行了技術創新，例如與Ford合作開發了無人駕駛車，可在不需要駕駛員的情況下進行送貨。同時，他們還開發了一個名為Domino's Tracker的應用程序，顧客可以通過該應用程序追蹤他們的訂單進度。以上的科技不僅提高了顧客的滿意度、減少了人力成本，還提高了公司的效率。

此外，Domino's Pizza的市場營銷策略還包括一個名為Domino's Anywhere的計劃，旨在讓顧客在任何地方都可以訂購薄餅，包括在社交媒體、網站、手機應用程序和電話。這種靈活的訂購方式，也能提高顧客的滿意度、公司的訂單量和效率。

Domino's Pizza的中國業務，達勢股份 （01405） 於今年3月28日上市。根據其招股書披露，2022年約有72%的收益來自外送訂單，遠高於約58%的行業平均水平。而當其他QSR低於70%的訂單是來自綫上時，Domino's Pizza已有95%訂單是透過綫上下單。顯然而見，科技發展讓他們更如魚得水。另一邊廂，據《華爾街日報》報道引述消息人士指，麥當勞正進行重組以致數百名員工被裁減，縱然亦有部分員工獲機會留職，但要削薪酬待遇，包括改變職稱、獎金和股權授予等。

在後疫情時代，消費模式急速改變，過去歷久不衰的巨擘體內或多或少對數字轉型有頑固的抗體，導致公司在應對急速的市場轉變反應過慢，這將會是企業的致命傷。若一家QSR類的股份要跑贏大市，其公司如何應用科技增加銷售將會是致勝之道。

作者：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

編輯：鍾采餘

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