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復星財富李曉翀：消費電子拐點未見

財金猛人追蹤 09:00 2023/05/08

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踏入五月，夏日並未傾情，筆者未至於手攜西裝外套，正所謂「未食五月糉，寒衣未入櫳」，大市亦然，稍有外圍風吹草動，恒指亦要回至兩萬點之下波動，市場短期的取態依然謹慎。

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年初至今，「中國特色的估值體系」（簡稱：「中特估」）與人工智能概念股一直是港股資金活躍度最高的兩個題材，除了短綫吼節日題材外，其他板塊交投低，轉章難度頗高。

內地五一假期高頻數據出爐，說明提早炒作的旅遊、影視、濠賭股方向正確，埋單計數短綫回報亦不錯，順藤摸瓜的話，更盡興的「十一黃金周」相信備受期待。

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有資金炒作節日受惠股，算是疫後重現正常的板塊輪動，不過留意到重磅科技股的交投表現，可解釋為恒指近期浮沉在兩萬點，連帶拖累新股市場近期表現。

不過，近期友邦保險 （01299） 、中國平安 （02318） 公布季績後帶動整體保險股有炒作，而內險股，特別是壽險龍頭的漲幅亦加快，說明觀望人士開始落場，憧憬相關股份估值追落後的空間。估值提升邏輯若有多角度足以吸引中綫資金關注，即使是「中特估」水尾，下注者亦心甘命抵，何況現時並不似，天然優勢是大部分屬AH股，炒溢價縮窄具信服的理由。

消費電子拐點未見

剛過去的4月，部分海內外半導體公司的季績都揭開了消費電子首季仍低迷的序幕。從存儲企業、晶圓代工廠、邏輯芯片、模擬芯片及射頻芯片的龍頭企業，到下游的手機、電腦企業公布季績的表現及指引均不理想，令市場延後了消費電子復甦的預期。雖然，5月初蘋果公司（美：AAPL） 最新季績顯示，iPhone業務勝市場預期，但其整體營收已連續兩個季度按年下滑，亦不算什麼好兆頭。

消費電子從去年上半年開始一直備受關注，由於疫情時期在家工作的需求激增，加上手機換機周期的延長，拖累了疫後需求，拐點遲遲未見。

4月底，科技產業分析機構Canalys發布今年首季全球智慧手機出貨量數據，2023第一季年全球智慧手機出貨量按年降13%至2.7億台，反映市場需求仍低迷。

此外，不止是手機，電腦的需求同樣低迷。同是4月底，行業跟蹤機構Omdia數據顯示，便攜電腦面板，包括筆記型電腦和平板電腦，於2022年的總出貨量達到了4.8億片。 這不僅是自2020年以來，首次年出貨量低於5億片，還是自2019年來首次按年下滑16%。另外，蘋果首季mac電腦下滑，亦可說明今年以來的需求遜預期。

不過，消費電子產業鏈並不是一味充斥著壞消息，筆者早前提及存儲企業見底先兆，最新進展亦見積極。有報道指出三星（Samsung）日前也已通知經銷代理商，將不再以低於當前價格出售動態隨機存取存儲芯片（DRAM）芯片。 從今年4月現貨價格表現來看，DRAM報價跌幅已明顯收斂，各項規格的單月跌幅均縮小至5%以內，甚至有產品價格已止跌上漲。

港股消費電子股方面，舜宇光學 （02382） 、小米 （01810） 、比亞迪電子 （00285） 、高偉電子 （01415） 等在4月有不同程度的跌幅，舜宇方面整體股價走勢最弱，首先只得中期業績，其次收入佔比來自蘋果方面仍低，雖然炒作蘋果概念從不缺席，但始終有數得計，短期難持續高估值，周綫圖看仍處於下降軌，幸來自汽車鏡頭的收入仍逐步提升，而且每月有運營數據（見圖），長遠看仍值關注，持貨者短期宜「柄埋一邊」。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

作者：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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