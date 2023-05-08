通關後豪宅真的跑贏大市? 地產 12:00 2023/05/08 分享： 分享： 中港通關，刺激樓價止底回升，市場憧憬內地資金重投本港樓市，可刺激豪宅升勢，甚至跑贏大市，但觀乎近月豪宅樓價走勢，實情似乎與預期有所出入。樓市扭轉頹勢已是不爭事實，單計首季樓價指數更一度大漲7.39%，創下12年來最凌亂同期走勢，但不論從坊間或官方樓價數據，豪宅「風頭」均被小中型單位所蓋過。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 醒目資金出手掃豪宅 2023/02/10 醒目資金出手掃豪宅 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 2023/03/24 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 2023/04/24 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 你可能感興趣 醒目資金出手掃豪宅 14:00 2023/02/10 醒目資金出手掃豪宅 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 19:42 2023/03/24 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 01:00 2023/04/24 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 最新專欄文章 持續低價賣地或衝擊樓市 2023/05/06 持續低價賣地或衝擊樓市 樓市波幅收窄 是爆邊前奏? 2023/04/28 樓市波幅收窄 是爆邊前奏? 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 2023/04/27 新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 甲廈市場復甦勢頭更趨明顯 2023/04/26 甲廈市場復甦勢頭更趨明顯 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 2023/04/25 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 香港物業 差餉物業估價署 樓價 CCL 估價 豪宅