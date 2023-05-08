通關後豪宅真的跑贏大市?

中港通關，刺激樓價止底回升，市場憧憬內地資金重投本港樓市，可刺激豪宅升勢，甚至跑贏大市，但觀乎近月豪宅樓價走勢，實情似乎與預期有所出入。樓市扭轉頹勢已是不爭事實，單計首季樓價指數更一度大漲7.39%，創下12年來最凌亂同期走勢，但不論從坊間或官方樓價數據，豪宅「風頭」均被小中型單位所蓋過。

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