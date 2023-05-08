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澳元 阻力68美仙

財金專欄 2023/05/08

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上周，利好澳元滙價因素接連出現。首先，澳央行意外恢復了加息並揚言會再加。其樓價指數又有見底迹象，3月貿易盈餘更擴大至152.7億澳元創近半年高位，零售銷售亦理想。但這一切也只能把澳元略推愈67美仙之上

...

撰文 : 溫灼培

欄名 : 外滙偵察站

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