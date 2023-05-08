澳元 阻力68美仙 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 上周，利好澳元滙價因素接連出現。首先，澳央行意外恢復了加息並揚言會再加。其樓價指數又有見底迹象，3月貿易盈餘更擴大至152.7億澳元創近半年高位，零售銷售亦理想。但這一切也只能把澳元略推愈67美仙之上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 紐元 阻力位64美仙 今日 紐元 阻力位64美仙 你可能感興趣 美元弱 但跌幅料受限制 今日 01:00 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 01:00 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 01:00 英鎊 1.28美元阻力位 最新專欄文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 加元 1.33阻力 今日 加元 1.33阻力 紐元 阻力位64美仙 今日 紐元 阻力位64美仙 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 經濟 美國 美元 指數 英國 通脹 銷售 加息 樓價 零售