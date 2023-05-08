紐元 阻力位64美仙

上周澳央行除了突然恢復加息。澳洲及加拿大兩央行亦異口同聲表示加息周期尚未完結，一改早前暗示加息周期見頂的取態。而有關行動亦使澳元及加元兩貨幣上周從低位反彈。同屬商品貨幣，當澳加兩貨幣上升，亦拉動了紐元

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