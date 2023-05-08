紐元 阻力位64美仙 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 上周澳央行除了突然恢復加息。澳洲及加拿大兩央行亦異口同聲表示加息周期尚未完結，一改早前暗示加息周期見頂的取態。而有關行動亦使澳元及加元兩貨幣上周從低位反彈。同屬商品貨幣，當澳加兩貨幣上升，亦拉動了紐元 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 你可能感興趣 美元弱 但跌幅料受限制 今日 01:00 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 01:00 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 01:00 英鎊 1.28美元阻力位 最新專欄文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 加元 1.33阻力 今日 加元 1.33阻力 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 經濟 美國 美元 指數 英國 通脹 銷售 加息 樓價 零售