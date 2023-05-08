加元 1.33阻力 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 論通脹，七大貨幣中加拿大是最低只有4.3%。早前加央行曾暗示加息周期見頂，但上周卻又突然謂如通脹不跌返2%將不排除再加息。從言論中似乎加央行是不想加元跌破1.37兌1美元。現今圍繞加元的利淡因素也不少 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 你可能感興趣 美元弱 但跌幅料受限制 今日 01:00 美元弱 但跌幅料受限制 歐元 支持位1.08美元 今日 01:00 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 01:00 英鎊 1.28美元阻力位 最新專欄文章 美元弱 但跌幅料受限制 今日 美元弱 但跌幅料受限制 紐元 阻力位64美仙 今日 紐元 阻力位64美仙 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 經濟 美國 美元 指數 英國 通脹 銷售 加息 樓價 零售