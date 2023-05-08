論通脹，七大貨幣中加拿大是最低只有4.3%。早前加央行曾暗示加息周期見頂，但上周卻又突然謂如通脹不跌返2%將不排除再加息。從言論中似乎加央行是不想加元跌破1.37兌1美元。現今圍繞加元的利淡因素也不少

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