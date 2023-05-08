美元弱 但跌幅料受限制 財金專欄 2023/05/08 分享： 分享： 歐洲的加息優勢不及期盼，限制了歐元上升能力，間接也紓緩了美元壓力。 聯儲局主席鮑威爾於上周議息會後的聲明中指，經過多輪加息，現在整個美國加息周期或許已接近，甚至見頂。 雖然鮑威爾強調，現階段認為加息周期已 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 支持位1.08美元 今日 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 紐元 阻力位64美仙 今日 紐元 阻力位64美仙 你可能感興趣 歐元 支持位1.08美元 今日 01:00 歐元 支持位1.08美元 英鎊 1.28美元阻力位 今日 01:00 英鎊 1.28美元阻力位 日圓 向130進發 今日 01:00 日圓 向130進發 最新專欄文章 加元 1.33阻力 今日 加元 1.33阻力 紐元 阻力位64美仙 今日 紐元 阻力位64美仙 澳元 阻力68美仙 今日 澳元 阻力68美仙 日圓 向130進發 今日 日圓 向130進發 英鎊 1.28美元阻力位 今日 英鎊 1.28美元阻力位 經濟 美國 美元 指數 英國 通脹 銷售 加息 樓價 零售