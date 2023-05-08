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美元弱 但跌幅料受限制

財金專欄 2023/05/08

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歐洲的加息優勢不及期盼，限制了歐元上升能力，間接也紓緩了美元壓力。

聯儲局主席鮑威爾於上周議息會後的聲明中指，經過多輪加息，現在整個美國加息周期或許已接近，甚至見頂。

雖然鮑威爾強調，現階段認為加息周期已

...

撰文 : 溫灼培

欄名 : 外滙偵察站

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